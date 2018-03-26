"Из-за дыма люди задыхались". В торговом центре Харькова произошло ЧП

Пресс-служба ГСЧС

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В Харькове из-за возгорания электросети из девятиэтажного торгового центра "Дом торговли центральный" был эвакуирован 31 человек. Об этом сообщает областное управление ГСЧС.

Как отмечается, к месту происшествия сразу направили 4 оперативные пожарно-спасательных отделения на автоцистернах, автолестницу и специальный спасательный автомобиль.

Разведка пожара установила, что в торговом заведении на лестнице 2-го этажа горели силовые кабели на площади 2 кв. м, а также электрощитовая в подвале на площади 3 кв. м. Во время горения полимерных материалов выделялось большое количество опасного дыма.

Администрации заведения удалось эвакуировать большинство посетителей и работников на свежий воздух до прибытия спасателей, но на верхних этажах кое-кто все же остался — из-за дыма люди потеряли ориентацию, не могли самостоятельно найти выход и задыхались. Поэтому в сопровождении бригад газодымозащитной службы из помещений 4-го, 5-го и 6-го этажей наружу был выведен 31 человек.

Пожар ликвидирован. Благодаря оперативным действиям спасателей и администрации ТЦ жертв удалось избежать.

По предварительным данным, к возгоранию привело короткое замыкание электрической сети.