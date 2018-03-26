ГСЧС
КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В Вознесенске Николаевской области пассажирский автобус застрял в яме со льдом, сообщили в пресс-служба ГСЧС.
"Поступило сообщение о том, что автобус Mercedes сообщением Херсон-Москва, в котором находилось 19 пассажиров, застрял задним колесом в замерзшей выбоине на дороге", – говорится в сообщении.
ГСЧС
Под Николаевом автобус попал в ледовую яму
Спасатели на спецавтомобиле, с помощью троса, отбуксировали транспортное средство, после чего автобус отправился дальше по своему маршруту.
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Напомним, на филиппинском острове Миндоро автобус съехал с трассы и рухнул в овраг, в результате чего погибли 19 человек.