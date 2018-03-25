В Киевской области освобождена заложница, захваченная грабителями

Фото Национальной полиции Украины

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Полиции Киевской области совместно с работниками СБУ задержали четырех мужчин, которых подозревают в грабеже и захвате заложников, сообщается на сайте Нацполиции Украины в воскресенье.

Нападение на магазин произошло в селе Великополовецкое Скривского района. Мужчины напали на продавца, избили, связали ему руки, ноги и похитили 14 тысяч гривен. После этого они скрылись на автомобиле в неизвестном направлении.

"При проведении неотложных оперативных мероприятий полицейские установили автомобиль преступников и начали их преследовать. В городе Белая Церковь, убегая от полицейских, водитель не справился с управлением и съехал в кювет — нападающие бросились бежать. Двое из них успели забежать в подъезд многоэтажки и спрятались в одной из квартир, когда оттуда выходили маленькие дети. На мольбы их бабушки злоумышленники отпустили детей, однако оставили в заложниках их бабушку. Несмотря на все усилия нападающих, работникам полиции удалось быстро освободить 75-летнюю пенсионерку и задержать разбойников", — говорится в сообщении Нацполиции.

Вскоре группа реагирования патрульной полиции задержала и других участников нападения. На момент задержания в автомобиле с иностранными государственными номерами полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства.

Задержанными оказались жители Белоцерковского и Киево-Святошинского районов в возрасте от 23 до 53 лет. Все они ранее судимы за совершение тяжких имущественных преступлений. Мужчины подозреваются в совершении двух разбойных нападений.

Уголовное дело в отношении них расследуется по статьям "разбой", "захват заложников" и "нарушение неприкосновенности жилища.

Напомним, в январе полиция Киева задержала похитителей двух иностранцев, за которых требовали выкуп в 5 миллионов долларов в криптовалюте.