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    В Киевской области освобождена заложница, захваченная грабителями

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (331)

    (обновлено: )273
    Двое грабителей, уходя от погони, успели забежать в подъезд многоэтажки и спрятались в одной из квартир, когда оттуда выходили маленькие дети. Преступники оставили в заложниках пожилую женщину.
    Полиция Киевской области задержала преступников, ограбивших магазин и взявших в заложники женщину
    Фото Национальной полиции Украины

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Полиции Киевской области совместно с работниками СБУ задержали четырех мужчин, которых подозревают в грабеже и захвате заложников, сообщается на сайте Нацполиции Украины в воскресенье.

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    Нападение на магазин произошло в селе Великополовецкое Скривского района. Мужчины напали на продавца, избили, связали ему руки, ноги и похитили 14 тысяч гривен. После этого они скрылись на автомобиле в неизвестном направлении.

    "При проведении неотложных оперативных мероприятий полицейские установили автомобиль преступников и начали их преследовать. В городе Белая Церковь, убегая от полицейских, водитель не справился с управлением и съехал в кювет — нападающие бросились бежать. Двое из них успели забежать в подъезд многоэтажки и спрятались в одной из квартир, когда оттуда выходили маленькие дети. На мольбы их бабушки злоумышленники отпустили детей, однако оставили в заложниках их бабушку. Несмотря на все усилия нападающих, работникам полиции удалось быстро освободить 75-летнюю пенсионерку и задержать разбойников", — говорится в сообщении Нацполиции.

    Вскоре группа реагирования патрульной полиции задержала и других участников нападения. На момент задержания в автомобиле с иностранными государственными номерами полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства.

    Задержанными оказались жители Белоцерковского и Киево-Святошинского районов в возрасте от 23 до 53 лет. Все они ранее судимы за совершение тяжких имущественных преступлений. Мужчины подозреваются в совершении двух разбойных нападений.

    Уголовное дело в отношении них расследуется по статьям "разбой", "захват заложников" и "нарушение неприкосновенности жилища.

    Напомним, в январе полиция Киева задержала похитителей двух иностранцев, за которых требовали выкуп в 5 миллионов долларов в криптовалюте.

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