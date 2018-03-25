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    Во Львове девушка разбилась насмерть, выпав с 11-го этажа общежития

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    По информации горсовета Львова, 17-летняя девушка выпала из окна 11-го этажа на улице Медовой Пещеры, 39а. Отмечается, что по данному адресу расположено общежитие №2 ЛНУ имени Ивана Франко.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Во Львове 17-летняя девушка погибла, выпав из окна 11-го этажа. Инцидент произошел в субботу, 24-го марта, в 23:23, сообщает 032.ru со ссылкой на пресс-службу горсовета Львова.

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    "17-летняя девушка выпала из окна 11-го этажа на улице Медовой Пещеры, 39а. Отмечается, что по данному адресу расположено общежитие №2 ЛНУ имени Ивана Франко. Причины происшествия сейчас устанавливаются", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что пожилой мужчина выпал из окна на третьем этаже многоквартирного дома в Киеве, от полученных травм он скончался.

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