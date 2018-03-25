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    Архив рубрики Происшествия

    Ситуация в Авдеевке
    Грицак сообщил, сколько погибло сотрудников СБУ за время проведения АТО
    20:31 25.03.2018
    468
    Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что сотрудники СБУ " обезвреживают врага не только в районе проведения антитеррористической операции, но и в глубоком тылу".
    Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    Силовики заявляют об обстрелах в Донбассе и гибели военного
    19:12 25.03.2018
    230
    По информации пресс-центра АТО, с начала суток зафиксировано 19 обстрелов украинских позиций на донецком направлении, в результате обстрелов ополченцев один украинский защитник погиб.
    Спасатели ГСЧС
    В СИЗО Николаева произошел пожар
    15:59 25.03.2018
    172
    В ГСЧС сообщили, что над тушением пожара в СИЗО Николаева работали два отделения ГСЧС Николаевской области, а также очередная смена оперативно-координационного центра.
    Бродячие собаки
    В Одесской области стая бездомных собак набросилась на девочку
    14:57 25.03.2018
    299
    Жители села Светлое Одесской области сообщают о стае диких собак, которые напали на школьницу, возвращавшуюся домой. По неофициальной информации, ребенку наложили 100 швов на раны.
    Автомобиль ОБСЕ
    Миссия ОБСЕ сообщила об обстреле наблюдателей в Донбассе
    12:44 25.03.2018
    392
    В районе Коминтерново Донецкой области наблюдатели ОБСЕ услышали выстрелы и звуки попадания пуль в 5-10 метрах от их позиции. Обстрел длился около шести минут.
    Полиция Киевской области задержала преступников, ограбивших магазин и взявших в заложники женщину
    В Киевской области освобождена заложница, захваченная грабителями
    12:08 25.03.2018
    448
    Двое грабителей, уходя от погони, успели забежать в подъезд многоэтажки и спрятались в одной из квартир, когда оттуда выходили маленькие дети. Преступники оставили в заложниках пожилую женщину.
    Подтопления в Вилково Одесской области
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    11:56 25.03.2018
    620
    Руководство Управления Национальной полиции в Одесской области заявило, что полицейские готовы приступить к эвакуации жителей Вилково, препятствовать мародерству и обеспечить сохранность имущества горожан.
    Бывший глава патрульной полиции Харькова задержан пьяным за рулем в Киеве
    Бывший глава патрульной полиции Харькова подрался с полицейскими в Киеве 
    08:17 25.03.2018
    1205
    Патрульные полицейские Киева в результате погони остановили автомобиль Mitsubishi, водитель которого оказал сопротивление. Оказалось, что это бывший коллега полицейских из Харькова.
    Украинские военные в зоне АТО. Архивное фото
    В Донбассе участились обстрелы из гранатометов и пулеметов
    07:12 25.03.2018
    111
    Вооруженные силы Украины сообщают, что в зоне военной операции в Донбассе за сутки были зафиксированы 13 обстрелов на донецком и луганском направлениях.
    Скорая помощь. Архивное фото
    Во Львове девушка разбилась насмерть, выпав с 11-го этажа общежития
    04:59 25.03.2018
    383
    По информации горсовета Львова, 17-летняя девушка выпала из окна 11-го этажа на улице Медовой Пещеры, 39а. Отмечается, что по данному адресу расположено общежитие №2 ЛНУ имени Ивана Франко.
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