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    Военные обнаружили беспилотник над воинской частью под Харьковом

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    Патруль военной части Воздушных сил ВСУ, которая дислоцируется в Харьковской области, обнаружил беспилотный летательный аппарат, который осуществлял неуправляемый полет над административно-хозяйственной территорией военного объекта.
    Беспилотник
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. Военнослужащие обнаружили беспилотный летательный аппарат над воинской частью в Харьковской области, его владельцев задержали, сообщила в субботу пресс-служба командования Воздушных сил ВС Украины.

    "Вчера, 23 марта, около 22.45 внутренний патруль военной части Воздушных сил ВС Украины, которая дислоцируется в Харьковской области, обнаружил беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который осуществлял неуправляемый полет над административно-хозяйственной территорией указанного военного объекта", — говорится в сообщении командования в Facebook.

    Отмечается, что военные задержали владельцев дрона и передали сотрудникам правоохранительных органов.

    Ранее сообщалось, что стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в ходе проведения очередного многочасового разведывательного полета вдоль линии разграничения на Донбассе несколько раз приближался к российским рубежам, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

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