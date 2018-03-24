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    В Харькове на вокзале задержан мужчина с гранатой

    (обновлено: )82
    На одном из вокзалов города полицейские остановили 46-летнего мужчину, который при себе имел корпус гранаты Ф-1 и взрыватель к ней типа УЗРГМ. Полицейские изъяли гранату и отправили на экспертизу.
    В Харькове на вокзале задержан мужчина с гранатой
    ГУНП в Харьковской области

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. Украинские полицейские задержали на вокзале в Харькове мужчину с гранатой, сообщила в субботу пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Харьковской области.

    "На одном из вокзалов города полицейские остановили 46-летнего мужчину, который при себе имел корпус гранаты Ф-1 и взрыватель к ней типа УЗРГМ", — говорится в сообщении.

    Полицейские изъяли гранату и отправили на экспертизу. Полиция завела уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами, которая предусматривает до семи лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что два человека пострадали при взрыве гранаты в зале игровых автоматов в Каменском Днепропетровской области.

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