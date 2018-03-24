В Харькове на вокзале задержан мужчина с гранатой

ГУНП в Харьковской области

РИА Новости Украина Евгений Котенко Крепкий запах гранат. Надежда Савченко остается Героем Украинские полицейские задержали на вокзале в Харькове мужчину с гранатой, сообщила в субботу пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Харьковской области.

"На одном из вокзалов города полицейские остановили 46-летнего мужчину, который при себе имел корпус гранаты Ф-1 и взрыватель к ней типа УЗРГМ", — говорится в сообщении.

Полицейские изъяли гранату и отправили на экспертизу. Полиция завела уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами, которая предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при взрыве гранаты в зале игровых автоматов в Каменском Днепропетровской области.