наверх
23.03.201810:52
Курсы валют НБУ
  • USD26.25- 0.03
  • EUR32.33+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Во Львове пять человек отравились газом. Среди пострадавших есть дети

    (обновлено: )2401
    Все пострадавшие являются жителями города Берегово на Закарпатье. Их госпитализировали во Львовскую областную детскую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Во Львове ночью в одном из домов в Галицком районе пять человек отравились природным газом, среди пострадавших есть 4 детей. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

    "Инцидент произошел в 01:17 на ул. Вичева. Все пострадавшие являются жителями города Берегово на Закарпатье. Их госпитализировали во Львовскую областную детскую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. Среди пострадавших есть 20-летний человек и четверо детей возрастом 17, 16, 3 и 1 год", — сообщили в департаменте.

    Причины происшествия устанавливаются.

    В Бердичеве восемь человек погибли в одном из частных домостроений, среди погибших — двое детей. По предварительным данным, причиной гибели людей в Бердичеве стало отравление угарным газом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева. Архивное фото
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Флаги ЕС
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире