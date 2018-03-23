Во Львове пять человек отравились газом. Среди пострадавших есть дети

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Во Львове ночью в одном из домов в Галицком районе пять человек отравились природным газом, среди пострадавших есть 4 детей. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

"Инцидент произошел в 01:17 на ул. Вичева. Все пострадавшие являются жителями города Берегово на Закарпатье. Их госпитализировали во Львовскую областную детскую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. Среди пострадавших есть 20-летний человек и четверо детей возрастом 17, 16, 3 и 1 год", — сообщили в департаменте.

Причины происшествия устанавливаются.

В Бердичеве восемь человек погибли в одном из частных домостроений, среди погибших — двое детей. По предварительным данным, причиной гибели людей в Бердичеве стало отравление угарным газом.