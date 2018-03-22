наверх
22.03.201819:44
Курсы валют НБУ
  • USD26.28- 0.02
  • EUR32.29+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Луцке столкнулись две маршрутки с пассажирами

    (обновлено: )35
    В полиции сообщили, что маршрутное такси остановилось на остановке и в него въехала другая маршрутка. В результате аварии одиннадцать пассажиров травмированы.
    Аварийный знак на месте ДТП. Архивное фото
    Value Stock Images/EAST NEWS

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В Луцке столкнулись два маршрутных такси. Вследствие ДТП травмированы одиннадцать пассажиров, двое из них в больнице.

    Момент смертельного ДТП с участием беспилотного авто Uber
    TempePolice
    Обнародовано видео смертельного ДТП с участием "беспилотника" Uber

    "На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Луцкого отдела полиции. Следователи предварительно выяснили, что маршрутное такси остановилось на остановке, где в него въехала другая маршрутка. В результате столкновения одиннадцать пассажиров травмированы. Двое из травмированных госпитализировали",  —сообщает подробности полиция

    По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

    Ранее стало известно, что половина личного состава луцких патрульных полицейских уволилась.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Министерство внутренних дел Украины
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Табличка образовательной организации "Британский совет" в Москве.
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Верховная Рада, 6 февраля 2018
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире