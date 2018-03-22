В Луцке столкнулись две маршрутки с пассажирами

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КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В Луцке столкнулись два маршрутных такси. Вследствие ДТП травмированы одиннадцать пассажиров, двое из них в больнице.

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Луцкого отдела полиции. Следователи предварительно выяснили, что маршрутное такси остановилось на остановке, где в него въехала другая маршрутка. В результате столкновения одиннадцать пассажиров травмированы. Двое из травмированных госпитализировали", —сообщает подробности полиция

По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Ранее стало известно, что половина личного состава луцких патрульных полицейских уволилась.