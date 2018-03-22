Глыба снега рухнула на девушку в центре Одессы

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Молодая девушка пострадала в результате падения на нее снега и льда с крыши здания на Дворянской улице в центре Одессы, сообщает Думская со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел в четверг около полудня.

"От удара девушка упала на землю, чудом не получив дополнительных травм", — говорится в сообщении.

Первую помощь пострадавшей оказали в расположенном рядом с местом происшествия диагностическом центре имени академика Резника. По предварительным данным, у девушки — закрытая черепно-мозговая травма.

Ранее глыба снега упала на автомобиль, в котором находилась беременная женщина, в центре Тернополя. Она чудом не получила травм.