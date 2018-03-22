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    Происшествия

    Глыба снега рухнула на девушку в центре Одессы

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    (обновлено: )11002
    По данным СМИ, снег со льдом сбил с ног девушку на Дворянской улице в Одессе. Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, инцидент произошел около полудня.
    Снегопад в Одессе
    Думская.net

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Молодая девушка пострадала в результате падения на нее снега и льда с крыши здания на Дворянской улице в центре Одессы, сообщает Думская со ссылкой на очевидцев.

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    Инцидент произошел в четверг около полудня.

    "От удара девушка упала на землю, чудом не получив дополнительных травм", — говорится в сообщении.

    Первую помощь пострадавшей оказали в расположенном рядом с местом происшествия диагностическом центре имени академика Резника. По предварительным данным, у девушки — закрытая черепно-мозговая травма.

    Ранее глыба снега упала на автомобиль, в котором находилась беременная женщина, в центре Тернополя. Она чудом не получила травм.

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