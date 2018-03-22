наверх
22.03.201801:23
Курсы валют НБУ
  • USD26.28- 0.02
  • EUR32.29+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Масштабную эвакуацию провели в Харькове из-за "минирования" вокзала

    (обновлено: )26
    Эксперты тщательно осмотрели место происшествия, никаких опасных предметов и веществ не обнаружено. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению лица, причастного к ложному сообщению.
    Оцепление вокруг ж/д вокзала в Харькове
    @police.kharkov

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В Харькове с железнодорожного вокзала эвакуировали тысячу человек после анонимного сообщения о минировании здания, сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины в Харьковской области.

    Взрывотехники. Архивное фото
    УНИАН
    "Минирования" в Киеве стали тревожной традицией - эксперт

    Полицейские эвакуировали около 1000 человек и осмотрели 25 000 кв. м помещений и прилегающей территории. Взрывных устройств или веществ не обнаружено. 

    Читайте также: Я — ром, а не преступник. О нелегкой судьбе цыган в Украине 

    "Сообщение о взрывчатке на железнодорожном вокзале Харьков-Пассажирский поступило в дежурную часть Холодногорского отдела полиции сегодня около 20:42. Эксперты тщательно осмотрели место происшествия, никаких опасных предметов и веществ не обнаружено. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению лица, причастного к данному правонарушению", — сообщили в полиции.

    @police.kharkov
    Железнодорожный вокзал в Харькове

    Ранее сообщалось, что правоохранители установили женщину, которая вечером 20 марта сообщила о минировании здания Верховной Рады. Злоумышленницей оказалась жительница одного из сел Киевской области, осуществляя звонок, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Надежда Савченко и Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности
    Транспорт остановился на трассе Днепр - Запорожье из-за плохих погодных условий
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину
    Здание МИД Украины
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Борис Джонсон. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России