Масштабную эвакуацию провели в Харькове из-за "минирования" вокзала

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В Харькове с железнодорожного вокзала эвакуировали тысячу человек после анонимного сообщения о минировании здания, сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины в Харьковской области.

Полицейские эвакуировали около 1000 человек и осмотрели 25 000 кв. м помещений и прилегающей территории. Взрывных устройств или веществ не обнаружено.

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"Сообщение о взрывчатке на железнодорожном вокзале Харьков-Пассажирский поступило в дежурную часть Холодногорского отдела полиции сегодня около 20:42. Эксперты тщательно осмотрели место происшествия, никаких опасных предметов и веществ не обнаружено. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению лица, причастного к данному правонарушению", — сообщили в полиции.

@police.kharkov Железнодорожный вокзал в Харькове

Ранее сообщалось, что правоохранители установили женщину, которая вечером 20 марта сообщила о минировании здания Верховной Рады. Злоумышленницей оказалась жительница одного из сел Киевской области, осуществляя звонок, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.