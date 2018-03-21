В Харькове арестован мужчина, забившего топором любовника сожительницы

КИЕВ, 21 мар — РИа Новости Украина. В Харьковской области суд взял под стражу 28-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном убийстве любовника своей сожительницы.

Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Алексей Кушнаренко, происшествие случилось в начале марта текущего года в одном из сел района. Подозреваемый вернулся с работы и застал дома шумную компанию друзей. Гости веселились и выпивали. Один из товарищей уединился с сожительницей хозяина.

"Между мужчинами произошла ссора. Они вышли во двор. Там хозяин несколько раз ударил гостя в лицо. Последний упал на землю. Мужчина связал ему руки и ноги. Оттянул к сараю. Взял топор и ударил любовника по затылку. От полученных травм 28-летний мужчина скончался. Хозяин вернулся в дом, сказал гостям, что провел товарища домой и начал пить вместе с компанией", — сообщает прокуратура.

О драке сообщил в полицию аноним из компании.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, в том числе и психиатрическая.

Максимальная санкция статей предусматривает 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одессе мужчина убил и отрезал голову бизнесвумен Анны Ергиевой. Отрезанная голова была найдена спустя несколько дней после убийства.