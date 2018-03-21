наверх
21.03.201814:20
Курсы валют НБУ
  • USD26.44+ 0.08
  • EUR32.54+ 0.12
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Харькове арестован мужчина, забившего топором любовника сожительницы

    (обновлено: )7101
    По требованию харьковской прокуратуры мужчину, подозреваемый в жестоком убийстве из ревности, взят под стражу.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 21 мар — РИа Новости Украина. В Харьковской области суд взял под стражу 28-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном убийстве любовника своей сожительницы.

    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Mukachevo.net
    Ветераны при делах... уголовных. Атошники впутываются в шокирующий криминал

    Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Алексей Кушнаренко, происшествие случилось в начале марта текущего года в одном из сел района. Подозреваемый вернулся с работы и застал дома шумную компанию друзей. Гости веселились и выпивали. Один из товарищей уединился с сожительницей хозяина.

    "Между мужчинами произошла ссора. Они вышли во двор. Там хозяин несколько раз ударил гостя в лицо. Последний упал на землю. Мужчина связал ему руки и ноги. Оттянул к сараю. Взял топор и ударил любовника по затылку. От полученных травм 28-летний мужчина скончался. Хозяин вернулся в дом, сказал гостям, что провел товарища домой и начал пить вместе с компанией", — сообщает прокуратура.

    О драке сообщил в полицию аноним из компании.

    Сейчас досудебное расследование продолжается. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, в том числе и психиатрическая.

    Максимальная санкция статей предусматривает 15 лет лишения свободы.

    Напомним, ранее в Одессе мужчина убил и отрезал голову бизнесвумен Анны Ергиевой. Отрезанная голова была найдена спустя несколько дней после убийства.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Надежда Савченко
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности
    Работа общественного транспорта в Киеве в снегопад
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину
    Заседание Совета Федерации РФ
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Сергей Скрипаль. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России