В Черкасской области отец-рецидивист до полусмерти избил дочь

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Мужчина жестоко избил свою трехмесячную дочь в Черкасской области, у девочки множество травм, она в реанимации, сообщает ТСН.

Село, в котором это произошло, не уточняется.

Согласно сообщению, 26-летний Владимир Ступаков избил маленькую Олю, пока ее мать — 18-летняя Руслана — была в магазине. Девочку доставили на вертолете из районной больницы в Черкассы.

"Ребенок в тяжелом состоянии. Диагноз: закрытая-черепно мозговая травма, множественные переломы костей черепа и ушиб головного мозга. Плюс старая травма – это перелом бедренной кости. Прогнозы – трудно сказать", — пояснил заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Черкасской областной детской больницы Виктор Жила.

Молодая мать призналась, что гражданский муж не впервые применяет силу к ребенку, однако боялась сообщить в правоохранительные органы из-за того, что тот угрожал ее убить.

1plus1.ua Девочка, которую до полусмерти избил родной отец в Черкасской области

Мужчина задержан. По его словам, он не мог успокоить ребенка, поэтому ударил несколько раз. Мужчине объявлено о подозрении. Ближайшие два месяца он проведет в СИЗО. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам женщины, муж ранее имел судимости за кражи и избиение людей. В селе его боятся из-за агрессивности.

Ранее в Херсонской области отчим до полусмерти избил двухлетнюю дочь.