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    В Черкасской области отец-рецидивист до полусмерти избил дочь

    (обновлено: )20804
    По данным СМИ, 26-летний Владимир Ступаков избил маленькую дочку, пока ее мать была в магазине. Девочку доставили на вертолете из районной больницы в Черкассы. Она в реанимации.
    Девочка, которую до полусмерти избил родной отец в Черкасской области
    1plus1.ua

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Мужчина жестоко избил свою трехмесячную дочь в Черкасской области, у девочки множество травм, она в реанимации, сообщает ТСН.

    Село, в котором это произошло, не уточняется. 

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    Согласно сообщению, 26-летний Владимир Ступаков избил маленькую Олю, пока ее мать — 18-летняя Руслана — была в магазине. Девочку доставили на вертолете из районной больницы в Черкассы. 

    "Ребенок в тяжелом состоянии. Диагноз: закрытая-черепно мозговая травма, множественные переломы костей черепа и ушиб головного мозга. Плюс старая травма – это перелом бедренной кости. Прогнозы – трудно сказать", — пояснил заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Черкасской областной детской больницы Виктор Жила.

    Молодая мать призналась, что гражданский муж не впервые применяет силу к ребенку, однако боялась сообщить в правоохранительные органы из-за того, что тот угрожал ее убить.

    1plus1.ua
    Девочка, которую до полусмерти избил родной отец в Черкасской области

    Мужчина задержан. По его словам, он не мог успокоить ребенка, поэтому ударил несколько раз. Мужчине объявлено о подозрении. Ближайшие два месяца он проведет в СИЗО. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

    По словам женщины, муж ранее имел судимости за кражи и избиение людей. В селе его боятся из-за агрессивности.

    Ранее в Херсонской области отчим до полусмерти избил двухлетнюю дочь.

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