Ужасающая находка. В Запорожье обнаружили свалку биологических отходов

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В промышленной зоне Запорожья обнаружили свалку лекарственных отходов: биоматериалы вместе с бинтами, ампулами и образцами анализов несколько месяцев хранились на заброшенных складах, сообщает ТСН.

"Ужасный смрад там чувствовался даже при минусовой температуре, он и привел людей, которые работают рядом, на жуткую находку.Они обнаружили, что в здании с выбитыми стеклами без всякой охраны хранились медицинские инструменты и человеческие останки. Местные отмечают, что там бегают собаки, кошки – видно, это все разорвали", — говорится в сюжете.

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На место событий люди вызвали следственно-оперативную группу. Правоохранители опросили свидетелей – работников нескольких складов и небольших цехов рядом. Выяснилось, что территория принадлежит фирме, которая должна вывозить отходы из медицинских учреждений Днепра и Запорожья. По информации СБУ, всего на складе хранилось 4 тонны "биомусора". Среди находок – полторы тонны биологических отходов после операций, в частности, из учреждений, работающих с возбудителями туберкулеза. Еще 2,5 тонны – использованные медицинские инструменты, среди которых нашли и оборудование, содержащее ртуть и тяжелые металлы.

В компании заверяют, что давно бы вывезли отходы на утилизацию, но не могут, потому что накануне Нового года суд по представлению днепровских правоохранителей наложил арест на это имущество. Следовательно, отходы лежали на складах почти 2,5 месяца.

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"Мы не имели права ничего вывозить. Мы не знали вообще, в каком мире мы существуем, потому что в течение двух месяцев мы не подозреваемые, ни обвиняемые, ни свидетели – мы никто", — пояснил коммерческий директор "Муниципальной экологической компании" Владимир Андреев.

Теперь суд отменил свое решение, и мусор начали вывозить. Очистить склад обещают до конца месяца, но экоактивисты требуют от правоохранителей и властей объяснений, почему опасные отходы хранились в неприспособленном для этого помещении и чем это грозит.

"Для меня самое главное, чтобы в зоне открытого доступа не лежали остатки пациентов, потому что завтра это все будет в почве, в реках. Животные, собаки растаскивают это по ближайшим окрестностям, поэтому до весны мы можем в Запорожье ждать эпидемии", — предположила экологический активист Людмила Прит.

Скриншот ТСН Свалка биоматериалов в Запорожье

В облгосадминистрации уже пообещали проверку, а вот правоохранители от комментариев пока воздерживаются.

Напомним, ранее сообщалось о жестоком убийстве в Запорожье бывшего депутата.