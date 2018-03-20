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    В Украине всего за неделю число больных корью чрезвычайно возросло

    (обновлено: )12002
    По данным Минздрава, за 11-ю неделю 2018 года корью в Украине заболел 701 человек, в том числе 260 взрослых и 441 ребенок.
    Корь
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    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. За минувшую неделю корью в Украине заболел 701 человек (260 взрослых и 441 ребенок), сообщает пресс-служба Минздрава.

    Лечение. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Mich
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    Отмечается, что с середины февраля 2018 года наблюдалось постепенное уменьшение количества новых случаев болезни.

    "Вместе с тем вспышка кори продолжается. По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 11-ю неделю 2018 года корью заболел 701 человек (260 взрослых и 441 ребенок)", — говорится в сообщении.

    По данным Минздрава, всего в этом году корью заболели 7752 человека — 2687 взрослых и 5065 детей, госпитализированы 5352 человека. Также сообщается, что с начала года от осложнений кори умерли семь человек: пятеро детей и двое взрослых.

    Как сообщалось ранее, в Мариуполе было зарегистрировано 12 случаев кори, среди заболевших есть и военнослужащие.

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