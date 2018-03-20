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    В Луганской области нашли новорожденную девочку в коробке

    (обновлено: )8302
    Женщина оставила новорожденную девочку возле автовокзала в поселке Троицкое. Ребенок находится под наблюдением врачей. Полицейские разыскивают мать.
    Новорожденную девочку нашли в коробке возле автовокзала в Троицком Луганской области
    facebook.com/csomvd

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Новорожденного ребенка в ночь на вторник нашли в коробке возле автостанции в поселке Троицкое Луганской области, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

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    Согласно сообщению, ребенка оставила мать.

    "(Женщина) в картонной коробке оставила свою новорожденную девочку. Примерный возраст девочки — один месяц. Жизни ребенка ничего не угрожает", — сообщает пресс-секретарь управления Татьяна Погукай.

    Девочка находится под наблюдением врачей. Женщину разыскивает полиция.

    Ранее в селе Бежов Житомирской области мужчина вытащил пакеты для мусора во время чистки колодца в заброшенном домовладении, в одном из них оказалось тело младенца.

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