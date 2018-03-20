В Луганской области нашли новорожденную девочку в коробке

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Новорожденного ребенка в ночь на вторник нашли в коробке возле автостанции в поселке Троицкое Луганской области, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Согласно сообщению, ребенка оставила мать.

"(Женщина) в картонной коробке оставила свою новорожденную девочку. Примерный возраст девочки — один месяц. Жизни ребенка ничего не угрожает", — сообщает пресс-секретарь управления Татьяна Погукай.

Девочка находится под наблюдением врачей. Женщину разыскивает полиция.

Ранее в селе Бежов Житомирской области мужчина вытащил пакеты для мусора во время чистки колодца в заброшенном домовладении, в одном из них оказалось тело младенца.