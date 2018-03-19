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    Происшествия

    В Ивано-Франковской области в пожаре сгорел известный знахарь с женой

    (обновлено: )24901
    В ГСЧС сообщили, что возгорание возникло в частном одноэтажном жилом доме, на месте пожара спасатели обнаружили тела двух погибших людей мужчины 1937 г.р. и женщины 1959 г.р.
    На месте пожара в Ивано-Франковской области
    if.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В понедельник в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в селе Буковец Верховинского района Ивано-Франковской области.

    Из-за отсутствия подъездных путей к месту пожара спасатели добирались пешим ходом. Как выяснилось, возгорание возникло в частном одноэтажном жилом доме. На месте пожара пожарные обнаружили тела двух погибших людей мужчины 1937 г.р. и женщины 1959 г.р, сообщает областное ГСЧС.

    В 12:34 пожар локализован, а в 13:37 — ликвидирован. Огнем уничтожен жилой дом. Предварительная причина пожара — неисправность печного отопления.

    kurs.if.ua
    Знахарь Николай Данилюк

    По информации портала kurs.if.ua, погибший — известный местный знахарь Николай Данилюк, который исцелял людей. Свои ритуалы он проводил далеко в горах у колодца, в которую стекала вода из семи различных потоков. Утверждал, что вода из каждого источника имеет разный вкус.

    Ранее сообщалось, что на Калиновском рынке в Черновцах в понедельник, 19 марта, произошел крупный пожар.

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