В Ивано-Франковской области в пожаре сгорел известный знахарь с женой

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В понедельник в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в селе Буковец Верховинского района Ивано-Франковской области.

Из-за отсутствия подъездных путей к месту пожара спасатели добирались пешим ходом. Как выяснилось, возгорание возникло в частном одноэтажном жилом доме. На месте пожара пожарные обнаружили тела двух погибших людей мужчины 1937 г.р. и женщины 1959 г.р, сообщает областное ГСЧС.

В 12:34 пожар локализован, а в 13:37 — ликвидирован. Огнем уничтожен жилой дом. Предварительная причина пожара — неисправность печного отопления.

kurs.if.ua Знахарь Николай Данилюк

По информации портала kurs.if.ua, погибший — известный местный знахарь Николай Данилюк, который исцелял людей. Свои ритуалы он проводил далеко в горах у колодца, в которую стекала вода из семи различных потоков. Утверждал, что вода из каждого источника имеет разный вкус.

Ранее сообщалось, что на Калиновском рынке в Черновцах в понедельник, 19 марта, произошел крупный пожар.