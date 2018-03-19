На рынке в Черновцах вспыхнул сильный пожар

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Пожар площадью около 1 тысячи квадратных метров вспыхнул на рынке в Черновцах, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Девятнадцатого марта в 13.39 в городе Черновцы по улице Калиновская на территории Калиновского рынка (в секторе продажи ковров) возник пожар на площади около 1 тысячи квадратных метров. Предварительно жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

К тушению привлечены девять единиц техники и 39 человек.

Ранее масштабный пожар произошел в складском помещении на ул. Академика Туполева в Киеве.