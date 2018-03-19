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    На рынке в Черновцах вспыхнул сильный пожар

    (обновлено: )118010
    Пожар охватил часть Калиновского рынка в Черновцах, он возник в 13.39 в понедельник на площади около 1 тысячи квадратных метров. Предварительно жертв и пострадавших нет.
    Пожар на рынке в Черновцах, 19 марта 2018
    pogliad.ua

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Пожар площадью около 1 тысячи квадратных метров вспыхнул на рынке в Черновцах, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

    "Девятнадцатого марта в 13.39 в городе Черновцы по улице Калиновская на территории Калиновского рынка (в секторе продажи ковров) возник пожар на площади около 1 тысячи квадратных метров. Предварительно жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

    К тушению привлечены девять единиц техники и 39 человек.

    Ранее масштабный пожар произошел в складском помещении на ул. Академика Туполева в Киеве.

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