ООН озвучила данные о жертвах в Донбассе

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Мониторинговая миссия Организации объединенных наций по правам человека в Украине сообщила, что с середины ноября 2017 года до середины февраля 2018 года погибли 12 жителей Донбасса, 61 ранен.

"В период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года Мониторинговая миссия ООН задокументировала 73 жертвы среди гражданского населения, связанные с конфликтом. Двенадцать человек были убиты, 61 ранен", — заявила в понедельник на брифинге председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

По последним данным ООН, жертвами в Донбассе с начала конфликта стали более 10 300 человек.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.