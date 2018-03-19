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    ООН озвучила данные о жертвах в Донбассе

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    Донбасс: новое перемирие (346)

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    Мониторинговая миссия ООН в период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года задокументировала 73 погибших и пострадавших среди гражданского населения, связанные с конфликтом в Донбассе. Двенадцать человек были убиты.
    Пожилая женщина в районе временного пункта пропуска Станица Луганская
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    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Мониторинговая миссия Организации объединенных наций по правам человека в Украине сообщила, что с середины ноября 2017 года до середины февраля 2018 года погибли 12 жителей Донбасса, 61 ранен.

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    "В период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года Мониторинговая миссия ООН задокументировала 73 жертвы среди гражданского населения, связанные с конфликтом. Двенадцать человек были убиты, 61 ранен", —  заявила в понедельник на брифинге председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

    По последним данным ООН, жертвами в Донбассе с начала конфликта стали более 10 300 человек.

    Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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