Под Черновцами в снегу нашли тело экс-депутата - СМИ

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В селе Давыдовка Черновицкой области нашли в снегу тело бывшего депутата сельского совета семи созывов. Об этом сообщает Storozhynets.info.

За день до смерти местные жители видели 71-летнего мужчину в бане. Он якобы сообщил, что идет домой.

Предположительно, в темноте во время сильного снегопада он наткнулся на ограду поля, упал и разбил лицо, после чего уже не вставал. Вероятно, у пожилого мужчины не выдержало сердце. Кроме сельсовета, он работал в школе.

Детали происшествия будет выяснять полиция.