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    Происшествия

    Под Черновцами в снегу нашли тело экс-депутата - СМИ

    (обновлено: )43
    Предположительно, в темноте во время сильного снегопада он наткнулся на ограду поля, упал и разбил лицо, после чего уже не вставал. Вероятно, у пожилого мужчины не выдержало сердце.
    Под Черновцами в снегу нашли тело бывшего депутата
    vesti-ua.info

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В селе Давыдовка Черновицкой области нашли в снегу тело бывшего депутата сельского совета семи созывов. Об этом сообщает Storozhynets.info.

    За день до смерти местные жители видели 71-летнего мужчину в бане. Он якобы сообщил, что идет домой.

    Предположительно, в темноте во время сильного снегопада он наткнулся на ограду поля, упал и разбил лицо, после чего уже не вставал. Вероятно, у пожилого мужчины не выдержало сердце. Кроме сельсовета, он работал в школе.

    Детали происшествия будет выяснять полиция.

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