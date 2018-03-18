ОБСЕ зафиксировала более 60 взрывов в Донбассе в течение суток

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине в Донбассе за период с 15 марта по 16 марта зафиксировала 63 взрыва.

Об этом говорится в отчете организации.

"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, одновременно зафиксировав меньшее количество взрывов (ориентировочно 52 против примерно 140)…В Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, тем не менее зафиксировав больше взрывов (11), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (7 взрывов)", — отметили в ОБСЕ.

"В подконтрольных правительству районах Миссия зафиксировала такие нарушения линий отвода: 6 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) возле н.п. Анадоль, 2 самоходные гаубицы (2С3 "Акация", 152 мм), которые стояли во дворах двух домов в н.п. Видродження, зенитный ракетный комплекс (9К33 "Оса"), который стоял на жилой улице рядом с домами в н.п. Клиновое", — говорится в отчете.

"В неподконтрольных правительству районах наблюдатели зафиксировали 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) возле н.п. Новоамвросиевское, что является нарушением линий отвода.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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