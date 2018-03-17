В Закарпатье совершен поджог элитного авто

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. В Закарпатской области в поселке Королево совершен поджог престижного автомобиля Audi A7, пожар возник утром в субботу, сообщает региональное управление ГСЧС Украины.

Смотрите также: Грузовик "Новой почты" врезался в снегоуборочную машину

Прибывшие пожарные потушили огонь, однако пламя успело полностью уничтожить машину.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям В Закарпатье сожгли автомобиль Audi A7

Сейчас проводится расследование причин ЧП, никто не пострадал

По сообщениям закарпатских СМИ, машина была сожжена в результате конфликта двух семей ромов, которые проживают в Королево.

Смотрите также: За ночь в Киеве в строительный котлован по очереди упали два авто

Напомним, что в ночь на 16 марта в закарпатском городе Берегово неизвестные изувечили девять автомобилей с венгерскими номерами. Машины на украинской регистрации вандалы не тронули.