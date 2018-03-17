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    В Закарпатье совершен поджог элитного авто

    (обновлено: )13010
    В закарпатском поселке Королево неизвестными был сожжен автомобиль Audi A7. Огонь полностью уничтожил машину, после тушения пожара от дорогостоящего авто остался лишь остов.
    В Закарпатье сожгли автомобиль Audi A7
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. В Закарпатской области в поселке Королево совершен поджог престижного автомобиля Audi A7, пожар возник утром в субботу, сообщает региональное управление ГСЧС Украины.

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    Прибывшие пожарные потушили огонь, однако пламя успело полностью уничтожить машину.

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    По сообщениям закарпатских СМИ, машина была сожжена в результате конфликта двух семей ромов, которые проживают в Королево.

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    Напомним, что в ночь на 16 марта в закарпатском городе Берегово неизвестные изувечили девять автомобилей с венгерскими номерами. Машины на украинской регистрации вандалы не тронули.

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