Экс-депутат Шепелев объявил голодовку в СИЗО - адвокат

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Бывший народный депутат Украины Александр Шепелев объявил голодовку в следственном изоляторе, заявил его адвокат Андрей Цыганков.

Ранее Дарницкий районный суд Киева арестовал Шепелева на два месяца без права на залог. Арестанта обвиняют в организации покушения на банкира Сергея Дядечко в 2013 году.

"Опять не допустили к клиенту Александру Шепелеву, теперь уже вместе с государственным органом пробации. Опять пытки и уговоры в отношении клиента. Странные представители стороны обвинения, неужели они думают, что если его избивали и он не дал нужных показаний, то его испугают уговоры обвинителей? Адвокаты теперь как десерт, только за хорошее повеление клиентам в СИЗО на Аскольдовом. По информации от сотрудников СИЗО Шепелев объявил голодовку", — написал Цыганков.

Первоначально меру пресечения Шепелеву избирал Печерский районный суд Киева, который определил его срок содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.

О задержании Шепелева недалеко от Киева стало известно из сообщений СМИ. При его задержании правоохранители применили силу, бывший депутат был сильно избит.