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    Экс-депутат Шепелев объявил голодовку в СИЗО - адвокат

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    Адвокат бывшего народного депутат сообщил, что его не пускают к клиенту, который содержится в киевском следственном изоляторе в Аскольдовом переулке.
    Александр Шепелев. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Бывший народный депутат Украины Александр Шепелев объявил голодовку в следственном изоляторе, заявил его адвокат Андрей Цыганков.

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    Ранее Дарницкий районный суд Киева арестовал Шепелева на два месяца без права на залог. Арестанта обвиняют в организации покушения на банкира Сергея Дядечко в 2013 году.

    "Опять не допустили к клиенту Александру Шепелеву, теперь уже вместе с государственным органом пробации. Опять пытки и уговоры в отношении клиента. Странные представители стороны обвинения, неужели они думают, что если его избивали и он не дал нужных показаний, то его испугают уговоры обвинителей? Адвокаты теперь как десерт, только за хорошее повеление клиентам в СИЗО на Аскольдовом. По информации от сотрудников СИЗО Шепелев объявил голодовку", — написал Цыганков.

    Первоначально меру пресечения Шепелеву избирал Печерский районный суд Киева, который определил его срок содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.

    О задержании Шепелева недалеко от Киева стало известно из сообщений СМИ. При его задержании правоохранители применили силу, бывший депутат был сильно избит.

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