Под Днепром девочка в наушниках погибла под электровозом

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Под Днепром под колесами электровоза погибла 13-летняя девочка, которая шла по рельсам в наушниках и не услышала приближение локомотива. Об этом сообщает медиацентр "Магистраль" ОАО "Укрзализниця".

Трагедия произошла на перегоне Сухачевка — станция Правда (недалеко от Каменского). Девочка шла по железной дороге в наушниках и попала под электровоз, который ехал в сторону станции "Правда". Столкновение произошло на закругленном участке с ограниченной видимостью. К тому же, девочка была в капюшоне и шла с наклоненной головой, возможно, из-за плохой погоды.

Заметив человека на путях, локомотивная бригада начала подавать звуковые сигналы и применила экстренное торможение. Однако расстояние было слишком короткое для того, чтобы избежать наезда. "Скорая помощь" забрала пострадавшую в реанимационное отделение, где ребенок скончался.

В конце декабря пассажирский поезд насмерть сбил женщину в Харьковской области.