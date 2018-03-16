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    Происшествия

    На комбинате "Азовсталь" погибли двое мужчин - СМИ

    (обновлено: )16310
    Инцидент произошел в 14:00 на доменной печи №4. На месте происшествия находятся 5 экипажей скорой помощи, спасатели ГСЧС и множество заводской охраны.
    На комбинате Азовсталь в результате несчастного случая на доменной печи погибли двое мужчин
    0629.com.ua

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. На комбинате "Азовсталь" в результате несчастного случая на доменной печи погибли двое мужчин, сообщает 0629 со ссылкой на источники.

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    "Тут случилось что-то страшное. Похоже на массовый несчастный случай", — сообщил сотрудник комбината. По его словам, инцидент произошел в 14:00 на доменной печи №4. На месте происшествия находятся 5 экипажей скорой помощи, спасатели ГСЧС и множество заводской охраны.

    "Похоже на то, что медики понесли в сторону доменной мешки, в которых переносят трупы", — сообщил источник.

    По информации пресс-службы спасательного отряда ГУ МСЧС Украины в Донецкой области, спасатели были на месте происшествия, выяснено, что пожара нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются. По предварительным данным, произошло отравление людей угарным газом.

    В пресс-службе Метинвеста сообщили, что 16 марта в доменном цехе металлургического комбината "Азовсталь" ремонтник предприятия и сотрудник "Промсервиса" получили отравление колошниковым газом. После обнаружения пострадавших им оперативно была оказана первая доврачебная помощь. На место происшествия для проведения реанимационных действий прибыла бригада медиков. Врачи скорой констатировали факт смерти двух человек. На предприятии создана и работает комиссия, которая установит обстоятельства и причины случившегося.

    Ранее "Киевгаз" напомнил о важности безопасного пользования газовыми приборами, разместив на своем официальном сайте правила пользования газовой плитой и духовкой.

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