Женщине, подвергшейся нападению овчарок под Одессой, ампутировали ногу

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Пожилая женщина Светлана Костенюк, подвергшаяся нападению трех собак в селе Санжейка Овидиопольского района Одесской области, находится в критическом состоянии, ей ампутировали ногу, пишет od-news.com.

Инцидент произошел несколько дней назад: 71-летняя женщина пришла убирать дом по найму, и на нее напали три соседских алабая (cреднеазиатские овчарки).

По данным издания, медики из реанимации горбольницы Черноморска перевели пострадавшую в Военно-медицинский клинический центр в Одессе.

Родственники пострадавшей сообщили, что женщина перенесла несколько операций.

"Буквально по частям пришлось собирать локоть правой руки. Ею Светлана Ивановна Костенюк закрывала лицо от зверей. Что касается нижних конечностей, то одну ногу пришлось ампутировать, так как начался некроз", — говорится в сообщении.

С женщиной всегда рядом внук. В среднем один день лечения обходится в 5 тысяч гривен.