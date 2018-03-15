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    В Днепре в военной части Воздушных сил ВСУ застрелили контрактника

    (обновлено: )24530
    Сообщается, что в одной из военных частей воздушного командования во время исполнения служебных обязанностей, в результате огнестрельного ранения погиб военнослужащий военной службы по контракту.
    Нашивка на форме украинского военного
    Сергей Дивеев/Facebook

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В Днепре в одной из военных частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины погиб контрактник. 

    Об этом "МОСТ-ДНЕПР" сообщили в пресс-службе воздушного командования. 

    "Сегодня, 15 марта, в одной из военных частей воздушного командования «Центр», во время исполнения служебных обязанностей, в результате огнестрельного ранения погиб военнослужащий военной службы по контракту", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что по приказу командира воздушного командования "Центр" в воинской части проводится служебное расследование.

    "Также, на месте происшествия работает комиссия в составе представителей Национальной полиции, Военной прокуратуры, Военной службы правопорядка и офицеров управления воздушного командования", — добавили в пресс-службе.

    Ранее сообщалось, что один военный погиб и семь пострадали в результате пожара на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области.

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