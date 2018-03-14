Стали известны жестокие подробности резни в Павлограде

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КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Сосед пострадавшей от руки 18-летнего убийцы Михаил Плиска рассказал, что это к его дому в ночь на 11 марта, оставляя кровавые полосы на снегу, едва доползла 35-летняя Виктория Бондаренко.

"Кровь из нее фонтаном била. Потом уж стало понятно, что этот изверг ее в шею пырнул ножом. Открываю, а она, босая, полуголая, живот у нее уже такой большой, руками его держит и кричит: "Он там Сашеньку режет!", — рассказал "КП" в Украине" пенсионер.

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По словам мужчины, он до сих пор не может прийти в себя от ужаса.

"Верите, третью ночь не сплю, ужас этот кромешный перед глазами стоит. Она так испугана была, все кричала, что он сына там убивает и за ней сюда сейчас придет. Так мы лопатой вооружились, пока скорая с полицией не приехали, но он уж сюда не пошел", — рассказал мужчина.

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