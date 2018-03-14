наверх
14.03.201819:04
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.17
  • EUR31.89- 0.51
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Стали известны жестокие подробности резни в Павлограде

    (обновлено: )39004
    35-летняя Виктория Бондаренко, муж и сын которой были убиты местным 18-летним мажором, госпитализирована в тяжелом состоянии.
    В Павлограде похоронили убитых отца и сына
    05632.com.ua

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Сосед пострадавшей от руки 18-летнего убийцы Михаил Плиска рассказал, что это к его дому в ночь на 11 марта, оставляя кровавые полосы на снегу, едва доползла 35-летняя Виктория Бондаренко.

    "Кровь из нее фонтаном била. Потом уж стало понятно, что этот изверг ее в шею пырнул ножом. Открываю, а она, босая, полуголая, живот у нее уже такой большой, руками его держит и кричит: "Он там Сашеньку режет!", — рассказал "КП" в Украине" пенсионер.

    05632.com.ua
    В Павлограде похоронили убитых отца и сына
    05632.com.ua
    Подозреваемого в жестоком убийстве выводят из зала суда

    По словам мужчины, он до сих пор не может прийти в себя от ужаса.

    "Верите, третью ночь не сплю, ужас этот кромешный перед глазами стоит. Она так испугана была, все кричала, что он сына там убивает и за ней сюда сейчас придет. Так мы лопатой вооружились, пока скорая с полицией не приехали, но он уж сюда не пошел", — рассказал мужчина.

    Ранее РИА Новости Украина сообщало о жестоком двойном убийстве в Павлограде. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Флаг США
    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме
    Украинская лыжница Оксана Шишкова
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Газовое хранилище. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом