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    Из банка в Тернополе пропали 10 млн грн

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    Ревизоры обнаружили недостачу в более чем 7 млн грн, почти 70 тыс. долларов и 17,6 тыс. евро. На место выехала следственно-оперативная группа и полицейские детективы.
    Гривны
    УНИАН

    КИЕВ,  14 мар — РИА Новости Украина. 

    Конверт с долларами. Архивное фото
    Украинское фото
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    В отделении одного из банков в Тернополе обнаружилась недостача 10 млн грн, сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области.

    Отмечается, что проверка в отделение пришла без предупреждения, ее прислали представители главного офиса банка.

    Ревизоры обнаружили недостачу в более чем 7 млн грн, почти 70 тыс. долларов и 17,6 тыс. евро.

    На место выехала следственно-оперативная группа и полицейские детективы. По словам руководителя отдела расследований особо тяжких преступлений следственного управления Юрия Барабана, когда обнаружили нехватку денег, работники учреждения кому-то позвонили и часть средств – 3,5 млн грн – они вернули в банк. Еще 6,4 млн грн до сих пор не возвращены. 

    Правоохранители отрабатывают версию о сотрудничестве руководителя отделения с людьми, которые занимаются незаконной торговлей иностранной валютой. 

    Ранее СБУ сообщила, что ряд компаний в Одессе за два года присвоили около 3,4 миллиона долларов, выделенных на строительство и ремонт дорог.

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