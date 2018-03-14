Из банка в Тернополе пропали 10 млн грн

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина.

В отделении одного из банков в Тернополе обнаружилась недостача 10 млн грн, сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области.

Отмечается, что проверка в отделение пришла без предупреждения, ее прислали представители главного офиса банка.

Ревизоры обнаружили недостачу в более чем 7 млн грн, почти 70 тыс. долларов и 17,6 тыс. евро.

На место выехала следственно-оперативная группа и полицейские детективы. По словам руководителя отдела расследований особо тяжких преступлений следственного управления Юрия Барабана, когда обнаружили нехватку денег, работники учреждения кому-то позвонили и часть средств – 3,5 млн грн – они вернули в банк. Еще 6,4 млн грн до сих пор не возвращены.

Правоохранители отрабатывают версию о сотрудничестве руководителя отделения с людьми, которые занимаются незаконной торговлей иностранной валютой.

Ранее СБУ сообщила, что ряд компаний в Одессе за два года присвоили около 3,4 миллиона долларов, выделенных на строительство и ремонт дорог.