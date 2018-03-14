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    В Харькове осквернили памятник воинам УПА

    (обновлено: )479168
    По информации СМИ, злоумышленники нарисовали на памятном знаке воинам Украинской повстанческой армии свастику красной краской. Вандализм совершается в данном месте уже не первый раз.
    Осквернение памятника участникам УПА в Харькове. Архивное фото
    facebook.com/openkharkiv

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. В Харькове неизвестные осквернили памятный знак воинам УПА. Злоумышленники нарисовали на камне свастику красной краской, сообщает УНИАН.

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    Камень УПА был установлен в Харькове в Молодежном парке в центре города еще в 90-х. Его пытались разрушить уже несколько раз. В 2014 году его даже взорвали. Ни разу злоумышленников не задерживали, не смотря на то, что памятник расположен в нескольких сотнях метров от отделения полиции.

    Ранее сообщалось, что 5 марта, в понедельник, неизвестные облили краской памятный знак участникам Украинской повстанческой армии в Харькове.

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