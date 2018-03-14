В Кривом Роге из-за аварии без газа остались 14 тыс человек

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Утечка и возгорание природного газа произошли во время ремонтных работ в городе Кривой Рог в Днепропетровской области, без газа остались около 14 тысяч человек, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Около 21.00 13 марта в Покровском микрорайоне города Кривой Рог при проведении сварочных работ газовой трубы низкого давления (диаметром 100 миллиметров) произошли утечка и возгорание природного газа. Без газоснабжения осталось 90 многоэтажных жилых домов (около 14 тысяч абонентов)", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 23.20 прорыв трубы ликвидирован, восстановление газоснабжения запланировано на среду.

Ранее сообщалось, что в Полтаве произошла разгерметизация газопровода, в связи с чем без газоснабжения остались 3 тыс. местных жителей; также без газоснабжения остаются более 60 жилых домов и социальных учреждений в г. Смела Черкасской области.