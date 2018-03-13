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    Три овчарки растерзали женщину под Одессой

    (обновлено: )349
    По данным местного издания, пожилая женщина пришла убирать дом по найму, и на нее напали три соседских алабая. В настоящее время она находится в реанимации.
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    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Три собаки растерзали 71-летнюю женщину в селе Санжейка Овидиопольского района Одесской области, она в реанимации, пишет Первый информационный сайт Черноморска.

    Инцидент произошел в одном из частных дворов курортного села.

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    Согласно сообщению, пожилая женщина пришла убирать дом по найму, и на нее напали три соседских алабая (cреднеазиатские овчарки).

    На протяжении полутора часов, пишет издание, она пряталась от разъяренных овчарок и пыталась дозвониться хозяину дома. Когда тот приехал, псы также его укусили, но раны незначительные. При этом они "просто разорвали" хозяйскую собаку.

    "Мы вызвали хирурга и анестезиолога из области. По их рекомендации придерживаемся выжидательной тактики, оперировать пока нельзя. Случай очень тяжелый, нижние конечности все в сдавленных ранах. Я с таким случаем еще не встречалась в своей практике", — сообщила главврач Черноморской больницы Елена Кузарь.

    Ранее овчарки загрызли мужчину во Львовской области.

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