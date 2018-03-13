Весеннее перемирие: военные сообщают об обстрелах и раненых

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина.
Как сообщает во вторник пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки ополченцы "нарушили условия бессрочного прекращения огня, осуществив пять обстрелов позиций украинских защитников".
"Два украинских воина получили ранения", — уточняется в сообщении.
Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил о своей надежде на то, что стороны конфликта в Донбассе проявят политическую волю, благодаря чему удастся "поставить точку в этом конфликте в течение этого года".