Весеннее перемирие: военные сообщают об обстрелах и раненых

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина.

Украинские силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки пять раза открывали огонь по их позициям, двое военных получили ранения.

Как сообщает во вторник пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки ополченцы "нарушили условия бессрочного прекращения огня, осуществив пять обстрелов позиций украинских защитников".

"Два украинских воина получили ранения", — уточняется в сообщении.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил о своей надежде на то, что стороны конфликта в Донбассе проявят политическую волю, благодаря чему удастся "поставить точку в этом конфликте в течение этого года".