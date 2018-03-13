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    Весеннее перемирие: военные сообщают об обстрелах и раненых

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    По данным штаба АТО, за прошедшие сутки ополченцы "нарушили условия бессрочного прекращения огня, осуществив пять обстрелов позиций украинских защитников".
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. 

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Украинские силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки пять раза открывали огонь по их позициям, двое военных получили ранения.

    Как сообщает во вторник пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки ополченцы "нарушили условия бессрочного прекращения огня, осуществив пять обстрелов позиций украинских защитников".

    "Два украинских воина получили ранения", — уточняется в сообщении.

    Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил о своей надежде на то, что стороны конфликта в Донбассе проявят политическую волю, благодаря чему удастся "поставить точку в этом конфликте в течение этого года".

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