Суд вынес суровый приговор "харьковским партизанам"

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Суд вынес приговор в отношении трех "харьковских партизанов", которые признаны виновными в серии из семи террористических актов в 2014-2015 годах, сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Октябрьский районный суд Харькова частично поддержал позицию прокуратуры и назначил 36 и 38-летним харьковчанам Сергею Веселову и Вячеславу Евтухову наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Веселов и Евтухов отказались сотрудничать со следствием и не признали свою вину.

Третий обвиняемый — 28-летний Дмитрий Волошко — признал свою вину и раскаялся. Он осужден на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Всем осужденным часть отбытия срока зачтут по "закону Савченко": из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы. Осужденные с приговором не согласились и намерены его обжаловать.

В период с сентября 2014 года до марта 2015 года "харьковские партизаны" совершили серию терактов: обстрел Орджоникидзевского и Фрунзенского районных комиссариатов Харькова (сентябрь 2014 года), попытки подрывов и поджогов на железнодорожных станциях "Залютино" (октябрь 2014 года), "Шебелинка" (январь 2015 года) и "Новожаново" (март 2015 года). Также ими был обстрелян офис юридической фирмы и предприятие "Харьковрегионгаз".

Всем троим инкриминировалась попытка теракта на территории нефтяной базы в октябре 2014 года. Тогда не сработал ни один из двух гранатометов, из которых "партизаны" пытались осуществить выстрелы.