Бойца АТО из Буковины нашли мертвым на ж/д вокзале Киева

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Военнослужащего из Черновицкой области Виталия Вяльцева нашли мертвым на железнодорожном вокзале в Киеве.
Об этом порталу molbuk.ua сообщил военный комиссар Владимир Шведюк.
"Военнослужащий позавчера, 10 марта, был найден мертвым на железнодорожном вокзале в Киеве с признаками избиения. Он был в отпуске в деревне Погориливка Заставнивского района и возвращался на ротацию. То есть он не погиб во время боевого задания, как сообщили волонтеры", — отметил Владимир Шведюк.
По словам областного военкома, у погибшего осталось двое детей. Служил он в десятой бригаде под Попасной.
"К сожалению, военнослужащий не доехал до своей бригады. В Киев поехала его бывшая жена на опознание. Сейчас продолжаются следственные действия. Когда доставят тело, еще неизвестно ", — сказал Владимир Шведюк.
Напомним, что волонтеры сообщили о гибели военнослужащего из Черновицкой области Виталия Вяльцева в зоне антитеррористической операции.
Ранее сообщалось, что в Киеве произошла двойная авария, в результате которой два человека попали в больницу. Один из пострадавших – боец Нацгвардии, который оказывал медицинскую помощь пострадавшему.
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