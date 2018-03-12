наверх
12.03.201814:51
Курсы валют НБУ
  • USD26.09- 0.26
  • EUR32.40- 0.30
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Бойца АТО из Буковины нашли мертвым на ж/д вокзале Киева

    (обновлено: )51470
    Военнослужащий из Черновицкой области был найден мертвым на железнодорожном вокзале в Киеве с признаками избиения. Мужчина не погиб во время боевого задания, как сообщили ранее волонтеры.
    Автомобили скорой помощи возле Южного ж/д вокзала Киева
    МВД Украины

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Военнослужащего из Черновицкой области Виталия Вяльцева нашли мертвым на железнодорожном вокзале в Киеве.

    Авдеевка после обстрелов
    Вячеслав Аброськин/Facebook
    Ситуация в зоне АТО напряженная, без вариантов - спецкор

    Об этом порталу molbuk.ua сообщил военный комиссар Владимир Шведюк.

    "Военнослужащий позавчера, 10 марта, был найден мертвым на железнодорожном вокзале в Киеве с признаками избиения. Он был в отпуске в деревне Погориливка Заставнивского района и возвращался на ротацию. То есть он не погиб во время боевого задания, как сообщили волонтеры", — отметил Владимир Шведюк.

    По словам областного военкома, у погибшего осталось двое детей. Служил он в десятой бригаде под Попасной.

    "К сожалению, военнослужащий не доехал до своей бригады. В Киев поехала его бывшая жена на опознание. Сейчас продолжаются следственные действия. Когда доставят тело, еще неизвестно ", — сказал Владимир Шведюк.

    Напомним, что волонтеры сообщили о гибели военнослужащего из Черновицкой области Виталия Вяльцева в зоне антитеррористической операции.

    Ранее сообщалось, что в  Киеве произошла двойная авария, в результате которой два человека попали в больницу. Один из пострадавших – боец Нацгвардии, который оказывал медицинскую помощь пострадавшему.

    Смотрите также: Неизвестные подожгли часовню УПЦ в Киеве

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    При описи оружия, изъятого у Рубана загорелся снаряд
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Миссия ОБСЕ. Архивное фото
    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Петр Порошенко в ходе видеоконференции по делу Виктора Януковича
    Дело - труба! В Украине кризис с газом