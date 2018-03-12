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    Сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел

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    Около восьми утра по автобусу, который вез людей на работу на фильтровальную станцию, был открыт огонь из стрелкового оружия, сказал представитель компании "Вода Донбасса".
    Донецкая фильтровальная станция. Архивное фото
    twitter.com/OSCE_SMM

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел в Донбассе, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в компании "Вода Донбасса".

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    Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что эскалация боевых действий вблизи такого объекта может привести к химической катастрофе в случае повреждения резервуаров с хлором.

    "Около восьми утра по автобусу, который вез людей на работу на фильтровальную станцию, был открыт огонь из стрелкового оружия. Попали по кабине, поврежден радиатор", — сказал представитель компании "Вода Донбасса".

    По его словам, никто из сотрудников станции не пострадал. Они уже находятся на рабочем месте.

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