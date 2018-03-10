Стрельба на одесском вокзале: полицейский открыл огонь

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КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. На вокзале в Одессе произошла стрельба, которую устроил нетрезвый полицейский.

По информации Odessa.Online, зачинщик стрельбы утроил потасовку на поезде Одесса – Киев.

"Пьяный глава сумского областного управления защиты экономики в ходе выяснения отношений прямо в вагоне прибывающего на вокзал поезда достал травматический пистолет и открыл стрельбу, а после умудрился его потерять. Конфликт произошел в вагоне уже перед самым прибытием поезда на одесский железнодорожный вокзал. Покинуть вагон на вокзале пьяный полицейский начальник оказался не в состоянии и вместе с ним уехал на «отстой». Уже позже, отоспавшись в вагоне, он обнаружил, что где-то потерял оружие", — сообщает подробности инцидента издание.

Портал сообщает, что стрелявшего "отмазать" сотрудники одесского управления внутренней безопасности и стараются избежать огласки подробностей конфликта. Кроме того, на данный момент они пытаются найти его пистолет.

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