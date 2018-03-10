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    Стрельба на одесском вокзале: полицейский открыл огонь

    (обновлено: )84738
    Сообщается, что глава сумского областного управления защиты экономики в нетрезвом состоянии прямо в вагоне прибывающего на вокзал поезда достал травматический пистолет и открыл стрельбу.
    Травматическое оружие
    npu.gov.ua

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. На вокзале в Одессе произошла стрельба, которую устроил нетрезвый полицейский.

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    По информации Odessa.Online, зачинщик стрельбы утроил потасовку на поезде Одесса – Киев.

    "Пьяный глава сумского областного управления защиты экономики в ходе выяснения отношений прямо в вагоне прибывающего на вокзал поезда достал травматический пистолет и открыл стрельбу, а после умудрился его потерять. Конфликт произошел в вагоне уже перед самым прибытием поезда на одесский железнодорожный вокзал. Покинуть вагон на вокзале пьяный полицейский начальник оказался не в состоянии и вместе с ним уехал на «отстой». Уже позже, отоспавшись в вагоне, он обнаружил, что где-то потерял оружие", — сообщает подробности инцидента издание.

    Портал сообщает, что стрелявшего "отмазать" сотрудники одесского управления внутренней безопасности и стараются избежать огласки подробностей конфликта. Кроме того, на данный момент они пытаются найти его пистолет.

    Ранее сообщалось, что в Житомирской области "черные лесорубы" обстреляли лесную охрану и подожгли служебное авто лесников, которые выявили незаконные вырубки на территории Городницкого лесхоза.

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