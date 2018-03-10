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    Весеннее перемирие в Донбассе. У военных новые потери

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    Донбасс: новое перемирие (326)

    (обновлено: )46650
    По данным штаба АТО, "вследствие вражеского огня за прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще один защитник - получил ранения".
    Украинские военные. Архивное фото
    Associated Press Vadim Ghirda

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. 

    Ситуация в Донбассе
    Пресс-центр штаба АТО
    Спецкор: на Донбассе снова провокации
    Военные сообщили, что за прошедшие сутки зафиксировали три случая обстрела в Донбассе, один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

    Как сообщает в субботу пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за минувшие сутки зафиксировано "3 обстрела позиций ВСУ". "К сожалению, вследствие вражеского огня за прошедшие сутки один украинский воин погиб. Еще один защитник — получил ранения. Пострадавший военнослужащий доставлен в лечебное учреждение и ему оказана медицинская помощь", — говорится в сообщении.

    По данным пресс-центра, на донецком направлении ополченцы при атаке дважды применили стрелковое оружие, на луганском направлении огонь велся также из стрелкового оружия.

    Ранее временно поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан назвал четыре причины продолжающегося конфликта в Донбассе. Об этом он рассказал во время заседания ОБСЕ, реагируя на выступление российской делегации.

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