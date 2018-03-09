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    Стало известно, сколько военных погибли за сутки в АТО

    Тема:

    Донбасс: новое перемирие (324)

    (обновлено: )101760
    Кроме того, из стрелкового оружия ночью обстреляли позиции украинских защитников в Водяном, под Мариуполем, а под огонь из стрелкового оружия попали защитники Авдеевки.
    Военный. Архивное фотое
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. За минувшие сутки в зоне антитеррористической операции на Донбассе ополченцы в очередной раз нарушили условия перемирия: в результате вражеских обстрелов погиб один украинский боец, еще один получил ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

    За сутки произошло два обстрела опорных пунктов украинских военных на Донецком направлении.

    Из стрелкового оружия ночью обстреляли позиции украинских защитников в Водяном, под Мариуполем, а под огонь из стрелкового оружия попали защитники Авдеевки.

    В результате вражеского огня один украинский военный погиб, сообщили в штабе. Еще один защитник получил ранения. Пострадавшего военнослужащего доставили в лечебное учреждение и оказали медицинскую помощь.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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