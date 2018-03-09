Стало известно, сколько военных погибли за сутки в АТО

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. За минувшие сутки в зоне антитеррористической операции на Донбассе ополченцы в очередной раз нарушили условия перемирия: в результате вражеских обстрелов погиб один украинский боец, еще один получил ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

За сутки произошло два обстрела опорных пунктов украинских военных на Донецком направлении.

Из стрелкового оружия ночью обстреляли позиции украинских защитников в Водяном, под Мариуполем, а под огонь из стрелкового оружия попали защитники Авдеевки.

В результате вражеского огня один украинский военный погиб, сообщили в штабе. Еще один защитник получил ранения. Пострадавшего военнослужащего доставили в лечебное учреждение и оказали медицинскую помощь.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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