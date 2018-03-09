"Черные лесорубы" на Житомирщине устроили стрельбу и сожгли авто лесников

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В Житомирской области "черные лесорубы" обстреляли лесную охрану и подожгли служебное авто лесников, которые выявили незаконные вырубки на территории Городницкого лесхоза. На следующий день браконьеры снова поехали в лес, чтобы украсть уже заготовленную ими древесину, но там их ждала засада спецназовцев, сообщает ТСН.

"Им не понравилось, что мы не дали им работать, они приехали разобраться с нашей рейдовой бригадой", — рассказал лесник.

После обещания сообщить в полицию "черные лесорубы" сбежали, но ночью под лесничеством кто-то поджег служебный автомобиль.

"Предупреждение: сначала служебные автомобили, а потом мастерам леса будут жечь дома", — говорит работник Бронецкого лесничества Богдан Мизюк.

После инцидента на участке незаконной вырубки правоохранители организовали засаду, а "черные лесорубы" пришли ночью с оружием.

"Они начали убегать и сопротивляться, в том числе были выстрелы вверх. Эти лица задержаны", — рассказал начальник ГУ НП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

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В то же время отмечается, что задержать удалось не всех, а только троих, все они из соседней Ровенской области. "На границе двух областей житомирские лесники уже выкопали 2-метровые рвы, но это не всегда останавливает зарвавшихся гостей – те находят новые пути и даже ладят ловушки для преследователей на случай собственного бегства", — говорится в сюжете.

Окрестные села окружены лесами, за счет которых местные и выживают.

"Вырезали, уже нигде нет грибов, ни ягод – все вырезали", — сетует жительница села Красная Воля Елена Васильчук.

"Этот лес воруют и вырезают. Самое страшное, что уже стреляют по людям", — добавляет староста Городницкого поселкового совета Валентина Потайчук.

За один раз браконьеры вывозят леса на 200 тысяч гривен, и у них хватает денег не только на бензопилы и транспорт, а еще и на оружие, поэтому спецназовцы, которые сейчас караулят лес, могут поселиться в нем надолго.

Ранее сообщалось, что в Червоновольськом лесничестве государственного предприятия "Городницкий лесное хозяйство" Житомирской области обстреляли лесников.