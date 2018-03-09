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    "Черные лесорубы" на Житомирщине устроили стрельбу и сожгли авто лесников

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (311)

    (обновлено: )10341
    На границе Житомирской и Ровенской областей житомирские лесники уже вырыли 2-метровые рвы, но это не всегда останавливает зарвавшихся гостей. отмечают местные жители.
    Вырубка леса. Архивное фото
    RIA News Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В Житомирской области "черные лесорубы" обстреляли лесную охрану и подожгли служебное авто лесников, которые выявили незаконные вырубки на территории Городницкого лесхоза. На следующий день браконьеры снова поехали в лес, чтобы украсть уже заготовленную ими древесину, но там их ждала засада спецназовцев, сообщает ТСН.

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    "Им не понравилось, что мы не дали им работать, они приехали разобраться с нашей рейдовой бригадой", — рассказал лесник.

    После обещания сообщить в полицию "черные лесорубы" сбежали, но ночью под лесничеством кто-то поджег служебный автомобиль.

    "Предупреждение: сначала служебные автомобили, а потом мастерам леса будут жечь дома", — говорит работник Бронецкого лесничества Богдан Мизюк. 

    После инцидента на участке незаконной вырубки правоохранители организовали засаду, а "черные лесорубы" пришли ночью с оружием.

    "Они начали убегать и сопротивляться, в том числе были выстрелы вверх. Эти лица задержаны", — рассказал начальник ГУ НП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

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    В то же время отмечается, что задержать удалось не всех, а только троих, все они из соседней Ровенской области. "На границе двух областей житомирские лесники уже выкопали 2-метровые рвы, но это не всегда останавливает зарвавшихся гостей – те находят новые пути и даже ладят ловушки для преследователей на случай собственного бегства", — говорится в сюжете.

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    Окрестные села окружены лесами, за счет которых местные и выживают.

    "Вырезали, уже нигде нет грибов, ни ягод – все вырезали", — сетует жительница села Красная Воля Елена Васильчук.

    "Этот лес воруют и вырезают. Самое страшное, что уже стреляют по людям", — добавляет староста Городницкого поселкового совета Валентина Потайчук.

    За один раз браконьеры вывозят леса на 200 тысяч гривен, и у них хватает денег не только на бензопилы и транспорт, а еще и на оружие, поэтому спецназовцы, которые сейчас караулят лес, могут поселиться в нем надолго. 

    Ранее сообщалось, что в Червоновольськом лесничестве государственного предприятия "Городницкий лесное хозяйство" Житомирской области обстреляли лесников.

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