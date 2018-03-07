В Одессе у рынка "Привоз" со стрельбой задержали нелегалов

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В Одессе недалеко от рынка "Привоз" правоохранители со стрельбой задержали иностранцев-нелегалов.

"Во время проведения мероприятий в рамках оперативно-профилактической отработки «Мигрант» полицейские заметили четырех подозрительных мужчин, которые сидели в автомобиле. Решив проверить у них документы, работники полиции подошли к незнакомцам и предъявили служебные удостоверения. По просьбе выйти из машины, преступники пытались убежать и совершили наезд на полицейских. В результате трое правоохранителей были травмированы. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи", — сообщает подробности полиция.

od.npu.gov.ua На месте стрельбы в Одессе

Для остановки транспортного средства работники полиции применили травматическое оружие. Правонарушителей — 29-летнего одессита и трех иностранных граждан в возрасте от 37 до 51 года — задержали и доставили в Приморский отдел полиции.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Они проверяются на причастность к совершению других преступлений.

Напомним, в Киеве в пятницу вечером, 2 марта, на бульваре Вернадского (Святошинский район) произошла драка, закончившаяся стрельбой. В результате происшествия серьезное ранение получил молодой мужчина.