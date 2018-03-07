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    В центре Николаева нашли мертвого пенсионера (18+)

    (обновлено: )13302
    Пожилого мужчину обнаружила проходившая мимо женщина, которая сразу позвонила в полицию. На место прибыли патрульные. При погибшем были обнаружены ключи, перчатки, сигареты, мелкие деньги.
    В Николаеве нашли мертвого мужчину возле дерева
    novosti-n.org

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Днем в среду, 7 марта, в сквере на Бугском бульваре в Николаеве был обнаружен мертвым пожилой мужчина.

    Повешенного обнаружила проходившая мимо женщина, которая сразу позвонила в полицию. На место прибыли патрульные, а после следователи Заводского отдела полиции, судмедэксперт.

    Смерть несчастного наступила не очень давно — всего пару часов назад. На вид погибшему около 70 лет.

    При погибшем были обнаружены ключи, перчатки, сигареты, мелкие деньги. Документов не было. В настоящее время на месте работают следователи, которые опрашивают вероятных свидетелей.

    Несколько дней назад в Николаеве возле жилого многоэтажного дома был найден мертвым мужчина.

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