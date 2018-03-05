Полиция обнаружила восемь трупов в доме под Житомиром

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Восемь человек погибли в одном из частных домостроений в Бердичеве Житомирской области, среди погибших — двое детей.

Портал Бердичев Biz пишет, что трагедия произошла по улице Белопольской.

"Уже второй день жильцы не появляются на улице и работе, а из-за двери слышится трупный запах", — сказано в сообщении.

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Информацию подтвердила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в регионе Алла Ващенко в эфире 112 Украина.

"Да. Это уже подтвержденный факт. (…) Это восемь человек. Они между собой родственники: мать, отец, их двое детей, 1990 и 1997 годов рождения, а также двое внуков — мальчику было три года и девочке в марте должен был исполнится год. Среди погибших — девушка сына и соседка, которая, очевидно, зашла к семье", — сообщила она.

По предварительным данным, причина — отравление угарным газом.

В конце февраля погибли пять человек в селе Аулы в Днепропетровской области. Тела обнаружил хозяин дома, когда утром вернулся с работы.