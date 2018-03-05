В Запорожье рушится многоэтажка, жильцы срочно эвакуируются

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Многоэтажный дом номер 42 треснул на бульваре Шевченко в Запорожье, трещины пошли по стенам и полам, сообщает в понедельник Gazeta.zp.ua.

Как рассказали жильцы, под фундаментом прорвало трубу, и дом может рухнуть. Они в срочном порядке вывозят вещи.

В свою очередь сотрудники коммунальных служб заверяют, что многоэтажка не упадет.

gazeta.zp.ua В Запорожье рушится дом

Ранее сообщалось, что квартиру всемирно известного писателя Андрея Куркова залило кипятком в центре Киева. По его словам, на чердаке прорвало трубу с горячей водой, в результате в квартире обвалился потолок, и залило кипятком.