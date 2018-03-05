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    В Запорожье рушится многоэтажка, жильцы срочно эвакуируются

    (обновлено: )66835
    По словам жильцов, под фундаментом дома на бульваре Шевченко в Запорожье прорвало трубу, и он может рухнуть. Они в срочном порядке вывозят вещи.
    В Запорожье рушится дом
    gazeta.zp.ua

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Многоэтажный дом номер 42 треснул на бульваре Шевченко в Запорожье, трещины пошли по стенам и полам, сообщает в понедельник Gazeta.zp.ua.

    Как рассказали жильцы, под фундаментом прорвало трубу, и дом может рухнуть. Они в срочном порядке вывозят вещи.

    В свою очередь сотрудники коммунальных служб заверяют, что многоэтажка не упадет.

    gazeta.zp.ua
    В Запорожье рушится дом

    Ранее сообщалось, что квартиру всемирно известного писателя Андрея Куркова залило кипятком в центре Киева.  По его словам, на чердаке прорвало трубу с горячей водой, в результате в квартире обвалился потолок, и залило кипятком.

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