Сыну замминистра объявили о подозрении в деле по разбою

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Сын заместителя министра образования и науки Владимира Ковтунца Михаил официально стал подозреваемым в деле о разбойном нападении на курьера, сообщила в понедельник пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Ранее интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что сына Ковтунца подозревают в разбойном нападении с целью завладения iPhone.

"Данная личность является третьим фигурантом в криминальном деле по факту нападения на курьера интернет-магазина. Действия всех нападающих квалифицированы по части второй статьи "разбой, совершенный по предварительному сговору". Санкция предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы", — заявила Максимец в эфире телеканала "112 Украина".

Всем фигурантам дела сообщили, что они являются подозреваемыми, на этой неделе ожидается заседание суда по избранию им меры пресечения, добавила Максимец.