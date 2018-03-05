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    Сыну замминистра объявили о подозрении в деле по разбою

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (301)

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    По информации пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежды Максимец, сын заместителя министра образования и науки Владимира Ковтунца Михаил является третьим фигурантом в криминальном деле по факту нападения на курьера интернет-магазина.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Сын заместителя министра образования и науки Владимира Ковтунца Михаил официально стал подозреваемым в деле о разбойном нападении на курьера, сообщила в понедельник пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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    Ранее интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что сына Ковтунца подозревают в разбойном нападении с целью завладения iPhone.

    "Данная личность является третьим фигурантом в криминальном деле по факту нападения на курьера интернет-магазина. Действия всех нападающих квалифицированы по части второй статьи "разбой, совершенный по предварительному сговору". Санкция предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы", — заявила Максимец в эфире телеканала "112 Украина".

    Всем фигурантам дела сообщили, что они являются подозреваемыми, на этой неделе ожидается заседание суда по избранию им меры пресечения, добавила Максимец.

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