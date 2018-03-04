В Кривом Роге под завалами крыши завода найдено тело рабочего

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Тело 25-летнего рабочего найдено под завалами крыши завода в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщает "Радио Свобода".

Железобетонное перекрытие в конвертерном цехе, где погиб работник, упало из-за накопившегося в течение недели на кровле снега, который превратился в лед, сообщили изданию в ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

"В связи с погодными условиями крыша конвертерного цеха металлургического производства обвалилась, не выдержав избыточной нагрузки", — утверждают на предприятии.

Также уточняется, что погибший является работником подрядной организации. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что обрушение произошло в субботу в 21.14 в одноэтажном здании цеха, находящегося на плановом ремонте.