Тайник с боеприпасами найден в зоне АТО

Пресс-служба СБУ

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины обнаружили в Бахмутском и Волновахском районах Донецкой области два тайника с оружием и боеприпасами, среди которых была российская мина. Об этом в субботу, 3 марта, сообщает пресс-центр ведомства.

"Из подземного хранилища в Бахмутском районе оперативники спецслужбы изъяли противопехотную мину ПМН-2 и запал к ней. Она находится на вооружении военных РФ и запрещена международными законодательными актами", — говорится в сообщении.

Во втором тайнике, расположенном в Волновахском районе, правоохранители обнаружили более одной тысячи патронов калибра 5,45 мм, девятнадцать гранат Ф-1 и РГД-5.

Также у жительницы этого же района сотрудники СБ Украины изъяли автомат Калашникова АКСУ-74 и около ста патронов к нему.

По признакам преступлений зарегистрировано 19 уголовных производств.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.