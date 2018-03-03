В центре Донецка произошел взрыв, есть пострадавшие

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ДОНЕЦК, 3 мар — РИА Новости. Взрыв прогремел в центре Донецка, по предварительным данным, пострадал один человек, повреждения получили несколько автомобилей, сообщает корреспондент РИА Новости.

Взрыв произошел около 14.00 в одном из дворов в Донецке.

Как сообщил представитель администрации Ворошиловского района, по предварительным данным, пострадал один человек, владелец одного из поврежденных авто. На месте работают сотрудники полиции и МЧС.

Взрывное устройство находилось на парковке во дворе жилых домов, заявил журналистам глава Ворошиловской районной администрации Донецка Владислав Латынцев.

"Как мы можем видеть, источник взрыва находился между автомобилями", — сказал он.

На уточняющий вопрос журналистов о версии инцидента, глава районной администрации ответил, что у него пока нет такой информации.

По последним данным ООН, жертвами конфликта на востоке Украины стали более 10 300 человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.