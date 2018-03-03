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    В центре Донецка произошел взрыв, есть пострадавшие

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (581)

    (обновлено: )150908
    Как сообщил представитель администрации Ворошиловского района, по предварительным данным, пострадал один человек, владелец одного из поврежденных авто. На месте работают сотрудники полиции и МЧС.
    В центре Донецка прогремел взрыв
    открытые источники

    ДОНЕЦК, 3 мар — РИА Новости. Взрыв прогремел в центре Донецка, по предварительным данным, пострадал один человек, повреждения получили несколько автомобилей, сообщает корреспондент РИА Новости.

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    Взрыв произошел около 14.00 в одном из дворов в Донецке.

    Как сообщил представитель администрации Ворошиловского района, по предварительным данным, пострадал один человек, владелец одного из поврежденных авто. На месте работают сотрудники полиции и МЧС.

    Взрывное устройство находилось на парковке во дворе жилых домов, заявил журналистам глава Ворошиловской районной администрации Донецка Владислав Латынцев.

    "Как мы можем видеть, источник взрыва находился между автомобилями", — сказал он.

    На уточняющий вопрос журналистов о версии инцидента, глава районной администрации ответил, что у него пока нет такой информации.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта на востоке Украины стали более 10 300 человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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