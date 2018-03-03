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    Партия Саакашвили назвала снос палаток уничтожением права на протесты

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    Зачистка палаточного городка под Радой (64)

    (обновлено: )6810
    В партии Михаила Саакашвили заверяют, что акция протеста у здания Рады была законной, поскольку еще 17 октября 2017 года была подана заявка о ее бессрочном проведении, при этом сторонники партии якобы покинули лагерь больше месяца назад.
    Штурм палаточного городка под Радой
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" назвала демонтаж палаточного городка у Верховной рады "окончательным уничтожением права на гражданскую позицию и любую протестную деятельность".

    По данным МВД Украины, утром полиция пришла в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения, есть пострадавшие. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и 10 пострадавших с обеих сторон. Сейчас ситуация у Рады спокойная, коммунальщики разбирают палаточный городок.

    "Сегодня было окончательно уничтожено свободное право на неугодную власти гражданскую позицию и на любую протестную деятельность. Власть хочет зачищать всех неугодных силой, разгонами и арестами… Собираемся возле Печерского райотдела милиции, куда доставили большую часть избитых активистов во время силовой зачистки палаточного городка", — говорится в заявлении партии в Facebook.

    В партии заверяют, что акция протеста у здания Рады была законной, поскольку еще 17 октября 2017 года была подана заявка о ее бессрочном проведении, при этом сторонники партии якобы покинули лагерь больше месяца назад. "Активисты разъехались по областям готовить акции протеста, а военные и ветераны АТО остались в палаточном городке до выполнения парламентом наших требований", — утверждают в партии.

    Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко поддержал действия МВД в палаточном лагере, заявив, что люди могут продолжать только мирные акции.

    Лагерь сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который был ранее лишен украинского гражданства и выдворен в Польшу, был разбит у здания Рады еще в прошлом году. Саакашвили устраивал в Киеве акции, собирая на них своих сторонников, во время этих акций неоднократно происходили столкновения с полицией.

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