В Днепре прогремел взрыв

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Взрыв произошел вечером в пятницу в Шевченковском районе Днепра, в результате которого пострадал один человек, сообщает пресс-служба областной полиции.

Согласно сообщению, взрыв прогремел около 19:30 на территории жилого массива "Тополь-1".

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Пострадавшего доставили в больницу.

Как пишет местное издание Информатор, свидетели услышали хлопок возле заброшенного дома. Они пошли проверить, что произошло, и обнаружили мужчину, который лежал под деревом. Мужчине оторвало кисть, он был весь в крови и получил сильные ожоги тела.

Ранее полицейские задержали в Павлограде Днепропетровской области пьяного мужчину с гранатой.